La problématique du manque de liquidités, donc de cash dans la caisse, constituera l’enjeu majeur de ces prochains mois pour les indépendants. " Cela concerne un tiers des indépendants et cela s’aggrave. Ils n’ont pas assez de cash pour faire face aux obligations de paiement et frais à court terme. C’est le problème principal que nous allons connaître. Il a été souligné par le RMG (risk management group) ", assure la présidente du SNI. Une analyse que partage Denis Ducarme. "La priorité, ce n’est pas de prendre des mesures qui vont favoriser l’investissement. Mais bien de laisser du cash aux indépendants pour faire face aux charges fixes. Si on passe à côté de ça, on va aggraver la crise."

Comment ? "Au-delà du droit passerelle et des aides économiques, une série de pistes peuvent être exploitées telles que la baisse de la TVA au-delà de fin 2020 ou encore la réduction des cotisations sociales ou patronales", énumère le ministre des Indépendants.