L’interview de Frank Vandenbroucke sur la fermeture des commerces a provoqué de vives tensions au sein de la majorité fédérale. Au MR, en particulier, les arguments utilisés par le ministre de la Santé pour justifier leur fermeture (Ndlr: la nécessité d’un électrochoc) ne passent pas. Des propos qui ont même suscité le doute sur les mesures toujours en cours, notamment dans le chef de l’UCM .

“Il sera essentiel que le ministre de la Santé nous confirme que la fermeture toujours en cours pour les coiffeurs, les esthéticiennes et l’Horeca repose quant à elle sur des données scientifiques et non pas sur la volonté de créer le même électrochoc que pour les commerces” , pointe Denis Ducarme, député MR et ex-ministre des Indépendants. “Ce sont les conditions essentielles à l’adhésion de cette profession et de l’opinion en général par rapport aux mesures prises.”

Un rapport de la Celeval communiqué ce lundi à la presse par Frank Vandenbroucke montre que la décision du gouvernement a bien été prise sur base d’une recommandation des experts, mais on n’y lit aucun détail chiffré sur l’importance de ces commerces dans la contamination. Il a été transmis aux membres du comité de concertation le 29 octobre, soit la veille de leur réunion, préconisait bel et bien la fermeture des commerces. Denis Ducarme souhaite également une clarification quant à l’horeca et aux coiffeurs. Il prévoit d’interpeller Frank Vandenbroucke cette semaine à la Chambre. “ Il est important que le ministre apporte des réponses aussi au Parlement par rapport à cela. Des clarifications sont nécessaires pour l'Horeca et les coiffeurs au vu des doutes que ses propos quant aux commerces non-essentiels ont suscité. S’il n’apporte pas ces clarifications pour les commerces dont la fermeture reste effective, le doute persistera.”