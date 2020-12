L’information a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde du sport francophone.

Vendredi dernier, Kevin, Jonathan, Dylan Borlée mais aussi Hanne Claes (membre des Belgian Cheetahs, le relais 4x4 féminin), Camille Laus (capitaine de ces mêmes Cheetahs et compagne de Kevin Borlée) et Jacques Borlée ont annoncé leur affiliation à la ligue flamande d’athlétisme. Les relations entre le "clan" Borlée et la ligue francophone étaient tendues depuis très longtemps.