Des mesures de confinement drastiques sont entrées en vigueur en Belgique depuis mercredi 18 mars à 12h, jusqu'au 5 avril minimum, pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il reste toutefois quelques zones d'ombre sur ce qui est permis et interdit. Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez.

DÉPLACEMENTS

Peut-on encore se déplacer ?

Non. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d’éviter un maximum de contact en dehors de leur famille proche.

Existe-t-il des exceptions à ce principe ?

Seuls les déplacements en cas de nécessité et pour des raisons urgentes sont autorisés. Par exemple:

-les déplacements domicile/travail

-les déplacements indispensables ( aller chez le médecin, achats au magasin d’alimentation, déplacements à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l’essence ou aider des personnes dans le besoin)

-l’activité physique en plein air en respectant les mesures de distanciation sociale

Va-t-on mettre en place un système d’attestation pour circuler comme en France ?

Non, ce n’est pas prévu.

Peut-on donc se promener ou faire un jogging à l’extérieur ?

Oui, cela est même recommandé mais uniquement avec les membres de la famille qui vivent sous le même toit et éventuellement avec une personne extérieure (toujours le même ami par exemple) et moyennant le respect d’une distance d’au moins 1,5m entre chaque personne. Ces mesures valent également pour les balades à vélo.

Peut-on encore se réunir ?

Non, tous les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits.

Peut-on rendre visite à des membres de la famille (parents, grands-parents, ...) qui ne vivent pas sous le même toit ?

Les visites à la famille en dehors des personnes vivant sous le même toit sont déconseillées sauf pour aider les personnes vulnérables ( fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables)

Qu’en est-il si vous ne vivez pas sous le même toi que votre partenaire ?

Les nouvelles mesures stipulent que vous devez limiter les contacts à votre famille et éventuellement à une personne supplémentaire. Vous êtes donc toujours autorisé à rendre visite à votre partenaire, s'il/elle n'est pas malade (et vous non plus).

Puis-je déposer mon enfant chez son deuxième parent ?

Oui. La garde alternée est toujours d'application. Pas question de priver un enfant d'un parent, et inversement.

Qu’en est-il des funérailles ?

Les cérémonies funéraires en cercle restreint sont autorisées en respectant les mesures de distanciation sociale

Les propriétaire d’animaux peuvent-ils continuer à aller nourrir et voir leurs animaux?

Oui en respectant les mesures de distanciation sociale

Puis-je faire du tourisme en Belgique, comme rendre à la côte ou dans les Ardennes ?

Non. Il est interdit pour les touristes de faire du tourisme en Belgique puisque les activités récréatives sont interdites. Et pas question non plus de se rendre dans sa résidence secondaire, pour éviter l'éventuelle propagation de la maladie dans des régions où les structures sanitaires ne sont pas suffisantes pour absorber l’afflux de personnes malades.

COMMERCES ET MAGASINS

Quels sont les magasins toujours ouverts?

-Les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit (jusqu'à 22h).

-Les magasins d’alimentation pour animaux

-Les pharmacies

-Les librairies et press-shops, où vous pouvez toujours vous procurer votre DH.

-Les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles

Tous les autres magasins – textiles, électroménagers, bricolage,… - sont fermés.

Quelles sont les règles à respecter dans les grandes surfaces ?

Un seul client par 10 mètres carrés est toléré, pendant une période de maximum 30 minutes. Dans la mesure du possible, il est aussi demandé de se rendre seules dans les magasins.

Peut-on encore payer en liquide ?

Le paiement en liquide est autorisé. Mais dans la mesure du possible, les paiements électroniques sont encouragés. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que l'argent est contaminé mais surtout pour conserver les mesures de distanciation sociale.

Qu’en est-il pour les marchés en extérieur ?

Les marchés sont interdits, à l'exception des localités où ils sont indispensables à l’approvisionnement alimentaires de la population locale. En clair, s'il y a pas de supermarché à proximité par exemple. Mais dans ce cas-ci, seuls les étals alimentaires restent autorisés. La distanciation sociale doit par ailleurs être garantie.

Qu’en est-il pour les banques et les bureaux de poste ?

Ces services font partie des exceptions qui peuvent rester ouverts à leurs horaires habituels mais doivent garantir les mesures de social distancing, au moins 1,5 mètre de distance entre les personnes.

Les hôtels sont-ils ouverts?

Les hôtels peuvent restés ouverts mais doivent garantir que les bars, restaurants et espaces récréatifs ne soient pas accessibles à leur clientèle. Le roomservice est autorisé. Par ailleurs, les gîtes, campings, centre de vacances B&B, AirBNB doivent fermer.

Qu’en est-il pour les coiffeurs ?

Les salons de coiffeurs peuvent rester ouverts mais il y a des règles très strictes à respecter. Ils fonctionnent uniquement sur rendez-vous, pas plus d'une seule personne à l'intérieur. Les personnes qui ont des symptômes de fièvre et de toux restent à la maison. Ce n’est pas dangereux pour le coiffeur de couper les cheveux d’un client en bonne santé. Avec un client sans symptômes, les chances de transmissions sont minces.

Et les friteries/snacks ?

Ils sont ouverts, mais uniquement à emporter.

Les livraisons de repas et vente de repas à emporter sont-elles interdites?

Les livraisons à domiciles et take-away sont permis entre 7 et 22 heures, moyennant le respect des mesures de social distancing et l’organisation des files d’attente à l’extérieur.

La vente ambulante de nourriture est-elle autorisée ?

La vente ambulante est interdite à l'exception des Food trucks proposant des plats à emporter pouvant être considérés comme un repas complet. Pas de vente de glaces ou de gaufres donc.

Panne de chaudière, d'internet, ... Puis-je être dépanné ?

Tout ce qui relève de la sécurité, de l’hygiène et des infrastructures télécoms est permis, à condition qu'il s'agisse d'une réparation ou d'un dépannage urgent. Un plombier peut donc venir réparer une fuite à votre domicile. De même qu'un réparateur télécom, si jamais internet tombe en panne.

Les opticiens et les audiciens peuvent-ils rester ouverts?

Oui. Ils font partie des secteurs essentiels à condition que les mesures de distanciation sociale soient respectées.

Les vétérinaires, peuvent-t-ils poursuivre leurs activités ?

Oui

Les lieux de cultes restent-ils ouverts au public malgré le fait que les cérémonies soient interdites?

Oui , les bâtiments restent ouverts à condition que les mesures relatives à la distanciation sociale soient respectées.

Un négociant en vin ou un caviste peut-il rester ouvert?

Oui moyennant la garantie des mesures de social distancing.

Les kinés, dentistes, ostéopathes, podologues, etc. peuvent-ils exercer ?

Les professions de soin comme par exemple les dentistes, kinés, ostéopathes,... peuvent continuer à exercer mais les soins qui peuvent être différés doivent l’être.

Les commerciaux qui sont sur la route peuvent-ils continuer à se déplacer et à travailler étant donné qu’un travail à distance dans leur cas n’est pas envisageable ?

Non, ces professionnels ne peuvent pas continuer leurs activités.

Les avocats, notaires et huissiers peuvent-ils continuer à recevoir des clients, notamment pour la signature d’actes?

Oui, ils peuvent continuer à exercer leurs activités moyennant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale et en appliquant au maximum le télétravail et les échanges électroniques avec

leurs clients. Les notaires ont toutefois pris l'initiative de suspendre leurs activités jusqu'au 5 avril, sauf pour les urgences .

Qu’en est-il des lavoirs automatiques ?

Ceux-ci restent ouverts toujours avec les mesures d’hygiène et de distanciation sociale nécessaires.

Les centres d’esthétiques (et de bronzage) sont-ils ouverts?

Ils sont fermés et les esthéticien(ne)s ne peuvent se rendre à domicile pour des rendez-vous.

Quid des drogueries?

Fermées, elles aussi.

Les garagistes peuvent-il ouvrir?

Oui, en vue d’effectuer des réparations urgentes et en respectant les règles de distanciation sociale. C’est également valable pour les marchands de pneus ou le remplacement de pare-brise.

Les ouvriers qui travaillent en extérieur (ouvriers communaux, ouvriers dans les sociétés de parcs et jardins, jardiniers, balayeurs, etc.) doivent-ils rester chez eux ?

Ceux-ci peuvent continuer à travailler pour autant que leur employeur puisse garantir les mesures de distanciation sociale.

Les commerces de vente en ligne peuvent-ils poursuivre leurs activités ?

Oui ils peuvent continuer leurs activités à condition que les mesures de social distancing soient respectées.

Quelle est la situation des aides ménagères (titres services, etc.) ? Peuvent-elles se rendre chez leurs clients ?

Oui, à condition que les mesures de social distancing soient respectées.

Les déménagements sont-ils autorisés?

Oui, ils sont autorisés à condition que les mesures de social distancing soient respectées.

MODALITÉS DE TRAVAIL

Le télétravail, est-il obligatoire ?

Oui, le télétravail est obligatoire dans les entreprises, quelle que soit leur taille, pour toutes les fonctions où il est possible de l’organiser.

Qu’en est-il pour les fonctions où le télétravail n’est pas possible ?

Quand le télétravail n’est pas possible, les entreprises doivent scrupuleusement respecter les mesures de distanciation sociale. Sous peine de recevoir une amende.

Qu’en est-il des administrations publiques (communes par exemple) ?

Ces administrations doivent continuer à fonctionner (pour assurer leurs missions principales) en veillant à mettre en place les mesures de social distancing et/ou de télétravail. Les administrations doivent informer la population des possibilités d’obtenir des documents et informations via des modes alternatifs (en ligne). Les administrations doivent favoriser ces modes alternatifs afin de limiter les déplacements.

Les parcs à container sont-ils fermés?

Pour l'instant les parcs à containers sont fermés, sous réserve d'une alternative trouvée par les Régions/

Qu'en est-il de la prostitution et des quartiers de prostitution?

Ils doivent fermer.

TRANSPORTS

Des mesures particulières sont-elles prises pour les transports en commun ?

Les transports en commun sont toujours en activité. Avec des mesures diverses pour garantir la distanciation sociale.

-SNCB: la SNCB met en place un "service de trains d'intérêt national". Il garantit environ 75% du nombre de places par rapport à l'offre de train habituelle.

-Stib: toutes les lignes restent exploitées mais à une fréquence de 2/3 par rapport à la situation normale. Etant donné que la diminution de la fréquentation est estimée à 75%, ce sera suffisant pour garantir la distanciation sociale.

-Tec: 5 passagers par bus au maximum, 12 par bus articulé, 15 par tram

-De Lijn: le service est réduit de 14% pour les bus et de 10% pour les trams

Qu’en est-il des chauffeurs de taxis (et autres services de taxi-privés comme Uber)?

Les chauffeurs de taxi peuvent continuer de transporter des gens mais une personne par trajet dans le taxi en plus du chauffeur. Les personnes vivant sous le même toit peuvent partager un seul taxi.

Qu’en est-il du co-voiturage?

Comme pour les chauffeurs de taxis, une personne en plus du chauffeur est admise.

ECOLES ET CRÈCHES

Les écoles maternelles, primaires et secondaires sont-elles fermées ?

Tous les cours sont suspendus. Une garde, organisée uniquement par le personnel interne, est au moins mise en place pour les enfants dont les parents :

− travaillent dans le secteur des soins de santé

− travaillent dans les services publics essentiels

− n’ont pas de possibilité de les faire garder par d’autres personnes que les grands-parents (peu importe l’âge de ceux-ci).

Peut-on créer de nouvelles initiatives de garde d’enfants?

Non, seules les organisations déjà en place peuvent se poursuivre. De nouvelles initiatives qui dépassent le cercle des contacts existants sont proscrites.

Des entreprises peuvent-elles prendre des initiatives pour organiser l’accueil des enfants de leurs employés ?

Si de tels systèmes d’accueil existaient déjà au préalable, ils peuvent se poursuivre. En revanche, de nouvelles initiatives ad hoc ne peuvent pas être mises en place. Il faut éviter que des enfants qui ne se fréquentaient pas au préalable se côtoient.

Les internats et les établissements d’enseignement spécialisé sont-ils fermés ?

Les internats et les enseignements spécialisés restent ouverts mais ne dispensent pas de cours.

Les universités et hautes écoles sont-elles fermées ?

Il est demandé aux universités et hautes écoles d’organiser leurs cours uniquement à distance.

Les crèches sont-elles fermées ?

Les crèches et autres structures d’accueil pour les enfants de maximum 3 ans restent ouvertes.

INTERNATIONAL

Peut-on encore voyager à l’étranger ?

Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.

Le travail transfrontalier est-il encore autorisé (par exemple des français qui travaillent en Belgique) ?

Oui, les travailleurs transfrontaliers peuvent continuer à exercer leurs activités, dans les limites des mesures imposées.

Qu’en-est-il pour la garde partagée des enfants entre des parents qui habitent de part et d’autre de la frontière ?

La garde partagée entre des parents habitant de part et d’autre de la frontière (un parent en Belgique et l’autre en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Allemagne) peut se poursuivre normalement.