Lors du comité de concertation qui se tiendra ce mardi soir, les autorités doivent remettre le travail à domicile au goût du jour afin de contrer la flambée des contaminations. Alors a-t-il été délaissé depuis quelques mois ? Éléments de réponse.

Le télétravail s’est à nouveau invité au menu du comité de concertation de ce mardi soir. Et la tendance est à la recommandation du travail à domicile partout où il est possible, comme lors de la phase précédente, afin d’enrayer la flambée des contaminations au Covid et la reprise des hospitalisations qui laissent craindre une quatrième vague. Pour rappel, à l’heure actuelle, cette recommandation n’est plus d’application en Flandre et en Wallonie mais reste la norme à Bruxelles.

En 2019, 22 % des Belges avaient recours au télétravail. Début 2020, avant le déclenchement de la crise du coronavirus, ce chiffre était déjà passé à 33 %. L’an dernier à la même époque, ce chiffre avait atteint la barre des 45 %, soit le double de l’année précédente selon les données récoltées par SD Worx. “Après le premier confinement, 55% des entreprises pratiquaient toujours le télétravail (avec au moins un jour par semaine), note Benoît Caufriez, directeur d’Acerta Consult (cabinet RH). On a pu voir à quel point le télétravail est devenu prioritaire sur le long terme tant pour les employeurs que pour les collaborateurs. D’ailleurs, ce chiffre est plus ou moins resté, on constate que près de 60% des entreprises belges pratiquent le travail à domicile contre seulement un quart avant la crise”.

Mais depuis la rentrée, le télétravail a quelque peu été délaissé par...