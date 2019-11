Depuis l'injection du Zolgensma, l'état de la petite Pia s'améliore de jour en jour. Le médicament, "le plus cher du monde", semble avoir des effets véritablement miraculeux.

Atteinte d'une maladie génétique rare qui affaiblissait ses muscles, l'amyotrophie spinale, la petite fille donne des signes encourageants de rétablissement. Une action SMS organisée pour récolter de l'argent avait été un grand succès. En quelques jours à peine, 1,9 million d'euros avaient étés récoltés.

Ellen De Meyer, sa maman, a donné des nouvelles rassurantes à la Gazet van Antwerpen: "Pia parvient à bouger de plus en plus ses jambes. Celles-ci regagnent des forces et Pia réussit maintenant à repousser des choses avec leur aide. Quand je l'ai dans les bras, elle me regarde dans les yeux et essaye d'attraper mes lunettes", raconte-t-elle.



"C'est vraiment une étape importante dans son traitement", a déclaré la maman de Pia.