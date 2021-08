En août, on peut, au choix, visiter une expo nu ou faire un retour dans le passé.

Si l’on est en Belgique en août, on peut en profiter pour participer à des activités et événements originaux. En voici quelques-uns qui valent le coup !

Un cocktail dans l’ambiance des années 1980

C’est une véritable expérience immersive que propose Old but Gold, jouant sur la tendance "C’était mieux avant" ! Le principe : on revit le passé avec la technologie du futur tout en sirotant des cocktails. Rendez-vous à l’Immersive Theater, non loin du Mont des Arts à Bruxelles auquel on accède par une porte secrète. Là, quatre cocktails thématiques seront proposés que l’on boira tranquillement, projetés durant 80 minutes dans l’ambiance des années où ils ont été créés ! Chacun pourra y retrouver les tubes de sa jeunesse en son et en image grâce à une projection à 360º. Quarante ans de répertoire musical et de références culturelles sont concentrés en une seule soirée. Il existe des versions sans alcool. 38 €/pers. infos sur...