Ce mardi matin, un train qui devait relier Welkenraedt et Courtrai a été annulé pour la simple et bonne raison qu’il était recouvert de graffitis. Les dix wagons ont été totalement badigeonnés de peinture, obligeant la SNCB à annuler ce train à cause des fortes odeurs de peinture et de la difficulté à ouvrir les portes.

Et, comme souvent, c’est la nuit que ces faits ont été commis.



(...)