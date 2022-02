Pas avant le 18 février ?

Tandis que la situation épidémiologique évolue favorablement en Belgique, les appels à assouplir les mesures sanitaires se multiplient dans notre pays. Tant le MR qu'Ecolo ont fait savoir ces derniers jours qu'ils souhaitaient que les règles soient allégées rapidement. Quitte à anticiper le passage au code orange dans le baromètre corona.S'il s'était d'abord montré réticent quant à cette précipitation, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a fait marche arrière ce mardi en commission de l'Intérieur . "La seule décision pertinente que l'on peut prendre est de passer du rouge à l'orange", a-t-il annoncé aux députés, concernant le Comité de concertation de ce vendredi.Le socialiste flamand a encore apporté de nouvelles précisions, ce mercredi matin sur les ondes de Radio 1. Il a réaffirmé que le Codeco pourrait acter un passage à la phase orange, mais "une semaine plus tard". Pour justifier ce choix, M. Vandenbroucke a brandi les dernières données épidémiologiques. "Au niveau des personnes se trouvant en soins intensifs, cela pointe déjà clairement vers l'orange. Au niveau des hospitalisations quotidiennes, nous sommes toujours largement dans le rouge", a-t-il détaillé. "Mais nous nous attendons à une amélioration significative car les infections sont en baisse."Ce passage au code orange impliquerait un certain nombre d'assouplissements , que le ministre de la Santé souhaiterait ne voir entrer en vigueur que le 18 février. "On ne parlerait plus d'heure de fermeture dans l'Horeca, il y aurait plus de flexibilité en termes de capacité dans l'événementiel et la culture et le monde de la nuit pourrait reprendre ses activités", a-t-il conclu sur Radio 1.