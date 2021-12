Le dernier Comité de concertation de l'année 2021 s'annonce conflictuel. En effet, tandis que certains plaident pour que soient assouplies des mesures , d'autres s'y opposent fermement. C'est le cas du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui écarte toute possibilité de relâchement pour les fêtes de fin d'année, avec la montée en puissance du variant Omicron dans notre pays. "Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui va se passer", justifie-t-il dans les colonnes de De Morgen. "(...) Cela signifie: absolument aucun assouplissement. Pas du tout. C'est peut-être un message désagréable, mais c'est aussi le plus honnête. Nous allons devoir continuer jusqu'après les vacances de Noël."



Hors de question donc pour M. Vandenbroucke de légèrement adapter les règles dans l'Horeca pour les réveillons du 24 et du 31 décembre, comme l'a demandé David Clarinval (MR). "Je ne pense pas que nous allons motiver les gens en leur disant que nous allons engendrer un autre beau lot d'infections", acte le ministre de la Santé.



"Ne pas exclure un nouveau tour de vis"

Plus encore, le socialiste flamand envisage, pour sa part, de plaider pour de nouvelles restrictions lors de la réunion prévue ce mercredi 22 décembre. "Je ne peux pas exclure que l'on doive resserrer la vis", confirme-t-il à nos confrères flamands.D'ici là, le ministre de la Santé veut mettre le turbo dans l'administration de la dose booster, qui "garantit une protection importante contre Omicron". C'est pourquoi les autorités ont réduit, ce mercredi soir, le délai entre l'administration de la deuxième et troisième dose de Pfizer et Modernna . Ce dernier passe de 6 à 4 mois. M. Vandenbroucke estime que ce coup d'accélérateur devrait permettre de vacciner presque toute la population adulte d'ici fin janvier, selon des propos tenus sur La Première.