L'alerte est valable dans tout le sud du pays, ainsi qu'à Bruxelles et dans le Brabant flamand, dès 01h00 jeudi 31 décembre. Des précipitations hivernales sont attendues en cours de nuit sur le centre et le sud du pays. Les quantités de neige devraient se situer entre 5 et 10 centimètres en Ardenne. Un peu de neige fondante ou de neige est également temporairement possible sur le centre du pays.

Durant la nuit du réveillon, quelques averses hivernales se produiront encore par endroits et des plaques de glace se formeront de manière localisées.

Le nord devra également se montrer vigilant jeudi en début de soirée et durant la nuit. L'alerte devrait être levée vers 08h00 vendredi pour accueillir le premier jour de l'an.

La phase de vigilance renforcée sur le réseau routier wallon réactivée

La Cellule d'action routière (CAR) wallonne - composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route - est activée en vue des chutes de neige attendues en seconde partie de nuit et durant la journée de jeudi dans le sud du pays, a indiqué mercredi soir le Service public de Wallonie (SPW). "La vigilance est donc renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates", a souligné la CAR.

La cellule recommande à tous les usagers de rester prudents s'ils doivent prendre la route. Les automobilistes et chauffeurs de poids-lourd sont ainsi invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui les précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Avant tout départ, les usagers peuvent consulter les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be pour obtenir des informations sur les conditions de circulation.