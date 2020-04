Avant d’être renvoyées vers des médecins, les personnes qui appellent le 1710 sont d’abord en contact avec des volontaires de la Croix-Rouge, qui trient patiemment les demandes.

Ce sont ces courageux bénévoles qui écoutent et répondent en premier lieu à la détresse et aux questionnements des appelants. "Nous sommes tous formés à l’écoute, d’une manière ou d’une autre. Tous les bénévoles sont actifs dans le domaine social ou dans les secours. On a une pratique de terrain qui nous permet de savoir comment réagir, même en ligne. Ce n’est pas toujours facile à gérer émotionnellement mais on reçoit du soutien de la population. On a régulièrement des dons. Les gens nous amènent du café, du chocolat et parfois des plateaux-repas", explique Francesco Perta, l’un des bénévoles, qui travaille par ailleurs en tant qu’ambulancier.

Le numéro 1710, pas encore assez connu

"On a vraiment de tout comme questions : on a des grands-parents qui nous demandent s’ils ont le droit de garder leurs petits-enfants, on a des personnes qui se posent des questions liées à leur organisation familiale. On a aussi des questions d’ordre intime. Tous les appels ne sont pas forcément liés au Covid. On fait en sorte de répondre du mieux qu’on peut et, quand c’est nécessaire, de renvoyer les appels vers des médecins. Nous vivons une période très particulière. Les gens sont très anxieux mais ce n’est pas parce qu’ils manquent d’informations. C’est parce qu’ils sont noyés et ne parviennent pas à faire le tri", observe-t-il.

Comme les autres bénévoles, Francesco redoute une chose : que le numéro ne soit pas assez connu de la population. "Le numéro n’est pas encore très connu. Il n’y a pas eu beaucoup de communication autour de sa création. On reçoit beaucoup d’appels mais on ne voudrait pas passer à côté de personnes qui en ont besoin."