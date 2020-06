Louisa Albert, la maman de la petite Julie, a été victime d'un cambriolage.

Le 24 juin dernier marquait les 25 ans de la disparition de Julie et Melissa. Les fillettes avaient été retrouvées enterrées dans le jardin d'une maison de Sars-la-Buissière, plus de 14 mois plus tard.



Alors que sur Facebook Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, avait exprimé toute son émotion à l'approche de cette date, on apprend que la maman de Julie, Louisa Albert, a été cambriolée vendredi dernier.

Lors de ce cambriolage, les malfaiteurs ont emporté la gourmette que Julie avait reçue pour son baptême mais aussi le dernier médaillon de la fillette. Pour Sudpresse, Louisa Albert explique qu'elle avait quitté son domicile le jeudi soir, pour se rendre à la côte d'Opale et qu'elle "voulait léguer ces bijoux à mon fils et à ma petite-fille."

Jean-Denis Lejeune, lui, a lancé un appel sur Facebook: "Si quelqu’un a des infos...C'est tout ce qui nous restait de Julie".