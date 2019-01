Le 1er février, la SNCB modifie ses tarifs. Et cette année, si elle va bien réduire le prix moyen des billets standard et week-end (première et seconde classe) de 1,89 %, d'autres tarifs, eux, augmentent...

Bonne nouvelle pour certains navetteurs. À partir de ce samedi 1er février, les prix de certains billets vont diminuer. Dans les faits, ce sont les billets standard et week-end qui enregistrent une baisse de prix moyenne de 1,89 %, le prix variant en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

De ce fait, le prix baisse pour les moyennes et longues distances. Le prix minimum pour un billet standard simple en seconde classe augmente à 2,40 euros (au lieu de 2,30 euros). La SNCB précise également que "les voyageurs paieront également moins cher pour des billets en première classe". En première classe, vous payerez ainsi au minimum 3,10 euros (au lieu de 3,50 euros). Concrètement, un billet standard qui couvre un trajet moyen de 35 km coûtera 5,80 euros à partir du mois de février contre 6 euros l’année passée.

Au niveau de la première classe, un billet standard sur 51 km (la durée moyenne de parcours pour ce type de billet) coûtait 12,50 euros en 2018 contre 10,90 cette année. "Cela s’inscrit vraiment dans la stratégie commerciale de la SNCB, qui vise à promouvoir activement le train en tant que moyen de transport, notamment pour les voyageurs occasionnels", indique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Mais pour les navetteurs plus réguliers, les tarifs sont à la hausse. En effet, le tarif des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmente de 1,18 %, contre une adaptation moyenne de 0,29 % pour tous les autres produits. Fin décembre, la SNCB avait annoncé une adaptation annuelle moyenne de 0,69 % pour l’ensemble de ses tarifs, soit un pourcentage inférieur à la moitié de l’indice santé (1,64 %).

- Quelques variations sont également à noter pour les billets suivants:

· Les abonnements Trajet et scolaires augmentent de 1,18 %.

· Le prix d'un Billet Senior passe de 6,50 € à 6,80 € (14,40 € en 1 ère classe).

· Le Go Pass 1 augmente de 6,40 € à 6,60 €.

· Un Go Pass 10 coûtera dès le 1er février 53 € (au lieu de 52 €).

· Pour un Rail Pass , vous paierez 83 € au lieu de 77 € (128 € au lieu de 118 € en 1 ère classe).

· La Key Card en deuxième classe augmente de 1 € et passe à 24 €. Le prix en 1 ère classe diminue de 35 à 31 €.

· Le billet Groupe (à partir de 15 personnes ): la réduction appliquée pour les voyages en groupe chute de 70 à 60 %. Les enfants de moins de 12 ans qui voyagent au sein d'un groupe paieront dès le 1 er février 1 € par trajet.

· Billet Vélo : pour voyager avec votre vélo, vous devrez débourser 4 € par trajet. Vous pouvez toujours emmener gratuitement votre vélo pliable (sous certaines conditions).

La compagnie ferroviaire a aussi décidé de proposer trois produits en version digitale à compter du 1er juillet 2019 : le Rail Pass (trajet libre), le Go Pass 10 (trajet libre pour les jeunes jusqu’à 26 ans) et la Key Card (pour les courtes distances au sein d’une zone).

Une version papier reste prévue pour le Rail Pass et la Key Card, tandis que le Go Pass 10 deviendra lui exclusivement digital en juillet prochain. L’entreprise ferroviaire ajoute que "la SNCB fait le choix de stimuler pleinement les ventes numériques : le client achète son billet où et quand il le souhaite et le valide avant de monter à bord. Ces Pass resteront non nominatifs et leur durée de validité ne changera pas".