Les bretelles de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne (est de Bruxelles) seront fermées à la circulation en soirée et de nuit ces prochaines semaines afin d'y remplacer l'éclairage, a indiqué l'Agence flamande du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer).

La circulation sera déviée via les complexes d'entrées et de sorties tout proches. Durant la semaine du 11 novembre, les liaisons du ring extérieur (R0, depuis Waterloo/Namur vers Zaventem/Anvers) avec l'E40 en direction de Bruxelles et l'E40 en direction de Louvain et Liège seront fermées au trafic. Les automobilistes seront alors déviés via le complexe d'entrées et de sorties Zaventem - Henneaulaan (sortie 3 du ring).

Les autres liaisons de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne connaîtront le même sort les prochaines semaines. Ainsi, quand il s'agira de fermer la liaison de l'E40 en direction de Louvain/Liège avec le ring intérieur (direction Namur/Waterloo), le trafic sera dévié par le complexe d'entrées et de sorties de Sterrebeek (sortie 21 de l'E40).

L'entrepreneur ne fera fermer qu'une connexion à la fois. Chaque intervention se fera entre 21h00 et 6h00.