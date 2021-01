Pour l’heure, quelle que soit la taille de l’édifice religieux, seules 15 personnes peuvent en effet assister aux célébrations.

Alors qu’il peut y avoir plus de monde dans les commerces notamment, le collectif "Pour la messe libre" qui porte cette manifestation juge cette mesure disproportionnée, explique en substance Wivine Muret, une des organisatrices. "[Notre foi] n’est pas un vague sentiment qui reste silencieusement terré au fond de nos cœurs mais une conviction profonde qui nous anime et que nous aimons mettre en pratique au quotidien dans nos vies et en particulier en assistant à la messe, moment central de la vie de l’Église, explique le collectif sur son site internet. C’est pourquoi, durant cette douloureuse crise sanitaire, qui affecte tant de personnes dans le monde, nous avons été encore plus peinés de nous voir refuser l’accès à nos églises pour les célébrations liturgiques; chose qui, pour nous consiste à une entrave grave à la liberté de culte. [Aujourd'hui] nous voulons la messe. Nous avons besoin de la messe. Elle est dans nos vies un appui précieux, la source de tout bien dans nos vies."

Notons que si tous les catholiques ne partagent l'idée d'un recours à une manifestation pour défendre la messe, et que si le Conseil d'État, appelé à se prononcer sur la question, ne juge pas cette mesure de 15 personnes disproportionnée au vu des défis sanitaires, cet événement sera représentatif de l'état d'esprit de nombreux croyants. Il sera même la partie émergée d'un iceberg d'incompréhensions et de désarrois devant des mesures politiques qui, pour beaucoup, font peu de cas de la dimension spirituelle de la vie de nombreux Belges. Quelle que soit leur sensibilité, les croyants sont en effet de plus en plus nombreux à regretter et à souffrir de ces mesures. Au vu des échos reçus par La Libre, l’absence de célébrations en laisse beaucoup esseulés dans leur vie sociale et dans leur vie de foi. "Certains vivent une véritable détresse spirituelle", témoignait un prêtre il y a quelques semaines.

Les évêques se montrent prudents

Les évêques, quant à eux, ne manifesteront pas. Depuis le début de la pandémie, ils ont choisi la négociation et non le bras de fer avec les autorités politiques, même si cette négociation apparaît plus complexe avec le ministre de la Justice (et de tutelle) Vincent Van Quickenborne (Open VLD), qu'avec Koen Geens (CD&V), le ministre en place lors de la première vague au printemps, sous le gouvernement Wilmès. S'ils sont demandeurs que la jauge puisse être proportionnée à la taille des édifices ("Comment justifier que la basilique de Koekelberg qui compte 10 000 mètres carrés ne puisse accueillir que 15 personnes?", s'interrogent-ils), les évêques ne monteront pas au front, soucieux que l'Église ne cherche à décrocher aucun privilège et qu'elle puisse partager les restrictions dont souffre la société.

Cette posture politique et cette conception de la place de l'Église ne sont pas toujours partagées par les catholiques, certains considérant que leurs évêques devraient se montrer plus fermes dans la défense de la liberté de culte et dans la défense de la messe célébrée en public. Quoi qu'il en soit, le grand défi des évêques se situe aussi dans l'accompagnement et la réponse spirituelle à donner à la "détresse" vécue par de nombreux croyants et l'ensemble de la société. Depuis quelques mois, tout en appelant les paroisses à ouvrir les églises pour la prière personnelle, les évêques ont publié plusieurs messages et vidéos pour encourager les croyants. Certains ont également appelé leurs prêtres et en ont réuni plusieurs sur Zoom. Le travail s'annonce cependant vaste, long et urgent pour panser les plaies humaines et collectives du confinement.

>>> La photo représente une prière organisée également par le collectif "Pour la messe libre" et tenue par des catholiques au mois de décembre devant la cathédrale de Bruxelles.