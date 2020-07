Une gigantesque opération de police a permis d’intercepter secrètement des mois durant, les messages de criminels européens

Ce sont pas moins de 100 millions de messages qui ont été captés, des mois durant, dans la discrétion la plus totale, par des enquêteurs issus de toute l’Europe. Des conversations captées en direct sur le réseau crypté EncroChat, un réseau de téléphonie dont 90 % des utilisateurs seraient liés au crime organisé, comme l’indiquent nos confrères du Parisien qui font été de cette opération inédite sur laquelle Europol et Eurojust ont communiqué en cette fin de semaine sur leur site internet.

Le piratage de ce réseau EncroChat a été réalisé à l’initiative des autorités judiciaires françaises et néerlandaises. Grâce à cette intrusion dans EncroChat, les policiers ont ainsi pu découvrir les plus lourds secrets des plus grands criminels européens. Ils sont parvenus à surveiller des centaines d’entre eux. L’opération a d’ailleurs déjà mené à plus de 700 arrestations a saisie de huit tonnes de cocaine, de 77 armes automatiques, etc. Et c’est loin d’être fini !

La DH apprend qu’en Belgique aussi, l’utilisation du réseau EncroChat apparaît dans des dossiers judiciaires.

En France, l’infiltration de ce réseau a même permis d’éviter un assassinat ! Ce ne sont pas de petits poissons comme on dit dans le jargon, qui utilisent ce réseau mais bien de lourds criminels, prêts d’ailleurs, comme le précise le Parisien, a payer plus de 3.000 euros par an pour accéder à ce réseau. Un réseau qui garantissait à ses utilisateurs un parfait anonymat, moyennant l’achat d’un téléphone à 1.000 euros. Comme l’indique Europol, avec Encrochat, l’interface cryptée est masquée pour ne pas être détectée et le terminal utilisé ne contient ni caméra, ni microphone, ni GPS ou port USB. “Il avait également des fonctions destinées à assurer l’impunité des utilisateurs, avec la suppression automatique des messages ainsi qu’un code PIN spécifique destiné à la suppression immédiate de toutes les données sur l’appareil, au moment, par exemple, d’une arrestation par la police. De plus, l’appareil pouvait être effacé à distance”.

C’était sans compter sur ce piratage qui permet ainsi à plusieurs pays européens d’obtenir des informations pertinentes sur un grand nombre de criminels.

L’enquête sur ce réseau, utilisé par des criminels partout dans le monde, a démarré en 2017 en France. Le 13 juin dernier, l’opérateur EncroChat a capté la manoeuvre et envoyé un message à l’ensemble de ses abonnés, les avertissant de ce piratage.

Sauf que de précieuses données sur les plus grands criminels d’Europe avaient déjà pu être récoltées . Celles-ci mèneront certainement d’ailleurs à d’autres arrestations dans les semaines et mois à venir.