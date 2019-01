Tous les hivers, plusieurs milliers de tonnes de sel de déneigement sont répandues sur les routes, autoroutes et autres trottoirs. Le salage permet de prévenir la formation de verglas et reste efficace jusqu’à des températures de -7°.Mais s’il est largement utilisé, c’est aussi parce qu’il revient beaucoup moins cher que d’autres fondants comme celui utilisé pour les pistes aéroportuaires.Le problème, c’est qu’il pollue durablement les écosystèmes, car contrairement aux messages rassurants des professionnels du salage qui considèrent que le sel affecte très peu l’environnement et retourne in fine à la mer, les millions de tonnes de sel déversées chaque année ont des conséquences notables et sérieuses au point que les risques sanitaires et écologiques ne peuvent plus être ignorés.(...)