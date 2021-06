Dès le 1er juillet, le métier d’infirmier spécialisé ne sera plus reconnu. Ce qui veut dire que leur salaire sera amputé et que leur métier déjà en pénurie sera encore moins attractif. A l’origine de cette nouvelle colère du secteur, la sortie des applications du financement “IFIC” pour les spécialistes avec ses nouveaux barèmes. “C’est la nouvelle classification des salaires selon selon sa fonction à l’hôpital. On a jusqu’au 30 juin pour faire en sorte qu’il ne passe pas”, indique Jérôme Tack qui travaille à Érasme et préside l’Association des infirmiers de soins intensifs en Belgique.

Les praticiens infirmiers des services de soins intensifs et des urgences de l’hôpital Erasme à Bruxelles sont d’ailleurs en grève depuis ce lundi. Le mouvement de grève est initié uniquement par les professionnels infirmiers, sans l’appui des organisations syndicales.



À Érasme, où un service minimum sera assuré, la police est venue réquisitionner les infirmiers grévistes pour qu’ils aillent travailler cette semaine. Selon les différentes fédérations, le mouvement de contestation pourrait se généraliser si aucune avancée claire n’est donnée aux infirmiers dans les jours qui viennent. “La gronde va prendre plus d’ampleur, on a pas mal de collègues qui se manifestent auprès de nous pour savoir comment se positionner et s’organiser pour faire grève, ça va beaucoup bouger dans les semaines à venir”.

Un impact sur la qualité du soin octroyé