Un peu plus de trois semaines après les inondations meurtrières qui ont touché la Wallonie, et principalement la région liégeoise, les sinistrés tentent de se reconstruire, tantôt en réparant ce qui peut encore être sauvé dans leurs habitations, tantôt en évacuant les déchets encore nombreux tandis qu’inlassablement, camions et bulldozers évacuent des montagnes de débris qui encombrent encore rues et trottoirs de villages fantômes.

En Allemagne, où les intempéries ont causé le décès de plus de 180 personnes, le ministre-Président de la Rhénanie Nord-Wesphalie a estimé, lundi, que le coût des inondations dépassera allègrement les 26 milliards d’euros. Chez nous, aucune estimation n’a encore pu être apportée par le gouvernement wallon, qui a toutefois débloqué, quelques jours après la catastrophe, une première enveloppe de deux milliards d’euros. Une somme que d’aucuns estiment d’ores et déjà insuffisante au vu de l’ampleur des dégâts. Contacté, le cabinet du ministre-Président wallon Elio Di Rupo indique qu’il "n’est pas encore possible à ce stade d’estimer le coût des dégâts causés par les inondations".