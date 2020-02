La tempête Dennis n’a que peu d’impact sur le trafic aérien à Brussels Airport." C’est ce que l’aéroport a communiqué dimanche. On apprend quand même qu’un Boeing 777 a préféré aller se poser à Zurich et que huit appareils en phase d’approche ont effectué un overshoot, remettant les gaz pour effectuer une boucle et revenir atterrir en étant mieux stabilisé.