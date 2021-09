Dès cet automne, il sera interdit de fumer et de faire du feu dans les forêts et réserves naturelles en Flandre, a décidé la ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), rapportent jeudi les titres Mediahuis. La mesure doit faire d'une pierre deux coups: réduire d'une part le risque de départ de feu et d'autre part le nombre de mégots dans la nature. Il sera toutefois encore possible d'allumer un brasier dans des zones de feu de camp délimitées.

"Il va y avoir de plus longues périodes de sécheresse à l'avenir, la conséquence est un risque accru d'incendie", affirme Mme Demir. Elle pointe en particulier un incident survenu en avril dernier lors d'un entrainement militaire au tir à Brecht qui a vu partir en fumée 570 hectares de domaine naturel. Un moins plus tard un autre domaine, celui de Kalmthoutse Heide a aussi été touché par un incendie.