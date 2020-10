"Ce n'est pas le temps de la chamaillerie, mais le temps d'une action solidaire", a quant à lui rappelé Yves Van Laethem. Le porte-parole interfédéral a plus que jamais mis en garde les Belges quant à un virus qui est à l'apogée de son activité. Il y a une prédominance du virus dans la population active de plus de 30-40 ans. La moitié des infections actuellement se retrouve chez les personnes de plus de 40 ans. Les chiffres doublent toutes les semaines chez les plus de 90 ans.

"Toutes les provinces sont touchées. Il y a une augmentation significative dans toutes les provinces, mais avec un timing différent entre le nord et le sud du pays", a détaillé le porte-parole interfédéral. On assiste désormais à des augmentations plus importantes dans les provinces flamandes: en Flandre orientale, on a un doublement des chiffres chaque semaine, par exemple. Mais c'est toujours dans les provinces wallonnes que l'on constate en chiffre absolu le plus grand nombre de cas, avec par exemple pour la province de Liège 2.434 nouvelles infections par jour en moyenne.

La donnée "la plus inquiétante"

Au niveau des hospitalisations, le nombre double tous les huit jours. Ce mardi, 689 patients ont été admis dans les hôpitaux. Ces chiffres augmentent de façon plus importante en Flandre où le doublement des admissions est de 6 jours - il est de 9 jours à Bruxelles et en Wallonie. Au total, 5.554 patients covid se trouvent actuellement dans des établissements de soins de santé belges (soit à peu près seulement 250 patients de moins que lors du pic atteint le 6 avril). Sur ces patients, 911 se trouvent en soins intensifs - plus d'une centaine de personnes en plus qu'avant-hier. En soins intensifs, le doublement s'effectue tous les 8 jours, sans que l'on constate une amélioration. C'est la donnée la plus inquiétante puisque c'est l'endroit où le nombre de lits est le plus restreint et où créer des nouveaux lits est particulièrement complexe. Les soins intensifs devraient atteindre leur capacité maximale d'ici au 6 novembre.

En ce qui concerne les décès, on a franchi avant-hier le cap des 100 morts quotidiens. "La dernière fois que la barre des 100 morts a été dépassée remonte à fin avril", a souligné Yves Van Laethem.



Un message à ceux qui doutent de la gravité de la situation

Les nombreux appels à l'aide du secteur hospitalier laissent entrevoir la difficulté dans laquelle se trouve actuellement notre système de santé. "Nous constatons pourtant encore que certains mettent en doute la gravité de la situation ou la prennent à la légère et ignorent les mesures sanitaires, a regretté Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise. Nous avons un message pour eux: l'égoïsme est l'allié du virus et peut nous mener à des situations encore plus critiques que celle que nous connaissons aujourd'hui."



Question-réponse

"Elles sont inévitablement en retard, c'est le principe de la moyenne, a détaillé Yves Van Laethem. Si l'on s'en tient toutefois à ces moyennes, c'est parce que les chiffres des jours précédents sont approximatifs et doivent être consolidés. Ensuite, c'est les tendances qui doivent nous intéresser et qui vont inciter à avoir des comportements plus sérieux ou à pouvoir relacher la bride. La tendance est plus importante que le chiffre brut en lui-même. Mais malgré tout, ces données brutes peuvent être consultées sur le site de Sciensano."