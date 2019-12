Plusieurs personnes nous ont alertés concernant un possible trafic d’animaux réalisé depuis la Roumanie ayant pour but de permettre à de faux mendiants de récolter plus d’argent.

Les animaux sont souvent détenus dans de mauvaises conditions, ne sont pas en ordre de vaccination et sont même parfois drogués pour qu’ils ne bougent pas pendant plusieurs heures. Plusieurs cas avaient été dénoncés en 2014 et avaient débouché sur la saisie d’un chiot cocker qui était utilisé dans toutes les villes de Belgique par un homme peu scrupuleux. L’Afsca s’est saisie de l’affaire et le chiot a été euthanasié, ce qui avait provoqué un émoi pour toutes les personnes qui s’étaient mobilisées pour le sauver.

(...)