Si les contaminations et les hospitalisations augmentent, la situation en soins intensifs reste favorable. De quoi permettre au Comité de concertation d'envisager certains assouplissements ce vendredi 21 janvier. Les autorités, qui se réunissent à 13 heures, devraient alléger la limite de 200 spectateurs pour la culture et acter le retour du public pour les événements sportifs.Le Comité de concertation s'attellera également à finaliser le baromètre Covid. Cet instrument, qui devrait servir de base à l'avenir pour la gestion de la crise sanitaire, suscite toutefois de vives tensions. Plusieurs partis représentés au sein du Codeco ont déjà fait savoir que ce qui se trouvait actuellement sur la table n'était pas satisfaisant.Se dirige-t-on vers un "échec" concernant la mise en place de ce baromètre ? Suivez ci-dessous les dernières informations concernant le Comité de concertation de ce 21 janvier.

11h52 : "L'épidémie nous surprend systématiquement"



La ministre wallonne de la Santé faisait déjà part de la difficulté à mettre ce baromètre en place, ce jeudi dans l'émission "Il faut qu'on parle" de DH Radio. "C'est bien d'avoir une prévisibilité et de se dire que si on est confrontés à une nouvelle vague, on actionne automatiquement certaines mesures à partir d'un certain seuil d'hospitalisations", avait commenté Christie Morreale. "Néanmoins, on voit que l'épidémie nous surprend systématiquement parce que, elle, elle n'attend pas la prévisibilité. On ne sait pas si on aura encore un nouveau variant et quelle en sera la nature", avait nuancé la socialiste. "Donc les mesures ne seront pas formatées, ce n'est pas du '100% sûr'."





© D.R.

Le projet de baromètre qui garantirait une certaine prévisibilité dans la gestion de la crise sanitaire n'est pas "satisfaisant" pour le moment, a estimé le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet sur La Première. Les écologistes assurent qu'ils ne sont pas isolés sur cette question. Les gouvernements wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont réunis pour préparer la réunion. Le ministre-président de la Fédération, Pierre-Yves Jeholet, a adressé un courrier au Premier ministre et aux différents membres du comité de concertation où il énumère les points qui posent encore problème à son gouvernement (dont Ecolo fait partie), a-t-on confirmé à son cabinet.Yves Coppieters a estimé qu'il faudrait revoir les rapports de Sciensano. "Continuer à présenter chaque jour les contaminations n'a plus de sens, ce n'est plus un indicateur sanitaire fiable", a expliqué le professeur en santé publique (ULB). "Les PCR doivent servir aux seules personnes à risque."Avant que débute ce nouveau Comité de concertation, Dirk Devroey (VUB) appelle les politiques à la prudence. "Assouplir avant que la cinquième vague n'ait atteint son apogée et alors que les hospitalisations sont en hausse de 34% n'est vraiment pas une bonne idée", a commenté sur Twitter le professeur de médecine générale. "C'est vrai qu'il y a des signaux favorables, mais un peu de patience s'impose." À noter que la porte-parole du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), France Dammel, a "liké" le tweet du professeur Devroey.