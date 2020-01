Les mentalités évoluent rapidement en ce qui concerne la place des animaux dans nos sociétés. On le sait, les Belges sont de grands fans de chiens, chats et rongeurs en tous genres et nombre d’entre eux considèrent leurs animaux comme des membres de la famille à part entière.

Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi de plus en plus de Belges sont amenés à demander un jour de congé pour garder leur animal malade ou le conduire chez le vétérinaire.

Certains pays ont été jusqu’à instaurer la possibilité pour les employés de prendre des congés pour ce motif. En Belgique, on n’y est pas encore même si de plus en plus d’employeurs se montrent sensibles à la question.