Les partis verts souhaitent également faciliter l'accès à la pilule du lendemain

C'est l'un sujets qui fera débat ce mardi en Commission Santé de la Chambre : l'extension à toutes les femmes des tarifs préférentiels de remboursement des contraceptifs. Pour l'heure, seules les femmes de moins de 25 ans y ont accès. C'est Ecolo-Groen qui soumet la proposition.

Selon les partis verts, qui pointent le coût de la contraception, "s'attaquer à ce problème est non seulement une mesure de santé publique mais aussi un facteur essentiel d’égalité entre les femmes et les hommes." Les écologistes proposent également d’alléger les conditions d’accès à la pilule du lendemain, afin que celle-ci ne nécessite plus obligatoirement une prescription médicale pour être gratuite.

, conclut Sarah Schlitz, députée fédérale Ecolo et co-auteure de cette proposition de loi.