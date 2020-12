Ce lundi, il revient que plusieurs experts veulent changer la stratégie de vaccination dans notre pays en administrant dans un premier temps une seule dose à la population au lieu de deux, même si le vaccin concerné doit être injecté à deux reprises.

Interrogé sur le sujet à l'issue de la conférence de presse, Yves Van Laethem s'est étendu sur le sujet en exprimant ses craintes quant à cette façon de fonctionner. Tout d'abord, le spécialiste des maladies infectieuses estime qu'il faut connaitre l'impact que pourra avoir sur la population cette simple dose dans un premier temps.

"Quand on regarde les études publiées, on se rend compte qu'avec ces vaccins à base d'un ARN-Messager, nous avons une protection significative dès le 8e-10e jour après la 1ère dose. Il serait donc intéressant scientifiquement de savoir l'impact que pourra avoir sur la santé publique le fait d'administrer une dose unique avec une protection moindre par rapport à une couverture plus importante de personnes qui sont à risques de développer la maladie", relate-t-il.

Yves Van Laethem explique ensuite que plusieurs contraintes s'opposent à cette nouvelle stratégie. Des contraintes qui se veulent éthiques mais aussi légales. "Au point de vue éthique, il faut quand même rappeler que le schéma qui a été développé et expérimenté est un schéma en deux doses et nous ne connaissons pas l'impact exact sur un nombre significatif de personnes pour un schéma en une dose entre autres chez les personnes âgées."

D'autre part, au sujet de la vaccination, le porte-parole interfédéral indique également qu'il existe un contexte légal important à respecter. "Le schéma expérimenté et approuvé l'a été par les autorités de régulation comme l'Agence Européenne des médicaments mais aussi par la communauté européenne en tant que telle. Transiger avec ces deux doses en en administrant qu'une seule pourrait poser d'un point de vue légal et juridique d'importantes questions pour ne pas dire d'importants problèmes."