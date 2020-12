Le télétravail est plus que recommandé par le gouvernement afin de limiter au maximum nos conacts. Les entreprises qui ont la possibilité d'instaurer le télétravail sont d'ailleurs dans l'obligation de le faire. Lors d'une interview accordée à nos confrères de, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a d'ailleurs fait savoir que les inspections seront dorénavant plus strictes et que des contrôles rapides seront mis en place dès le mois de janvier.

"Le télétravail est très important pour limiter nos déplacements. J’espère vraiment que les gens ne retourneront pas physiquement au travail après les vacances de Noël, à moins qu’il n’y ait vraiment pas d’autre option", déclare-t-il. Toutes les inspections du travail vont donc continuer à travailler dans ce sens. Les personnes qui ne respecteraient pas la règle recevront d'abord un avertissement. Si lors d'une deuxième inspection lesdits travailleurs n'ont toujours pas respecté les mesures en vigueur, des poursuites judiciaires pourront alors être engagées.