À Bruxelles, 85 % des élèves sortent de secondaire sans avoir assisté au moindre cours d’Évras (éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle). Selon le Centre d’action laïque, cette proportion serait encore plus importante en Wallonie. Partant de ce constat accablant, Barbara Trachte, Bénédicte Linard et Christie Morreale, les trois ministres francophones à l’initiative du plan francophone de lutte contre les violences faites aux femmes entendent inverser la vapeur et étendre à terme les cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l’ensemble des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles.