Le règlement des pensions des députés fédéraux, membres de la Chambre, changera dès ce 1er juin 2019, pour devenir plus strict et en finir avec un système qui était, avant 2014, très généreux. La durée de carrière nécessaire pour obtenir une pension complète sera allongée et l’âge de départ à la pension sera reculé. "Le nouveau système est un incitant à partir à la pension. Des députés ont clairement intérêt à arrêter maintenant plutôt que de continuer. Car ceux qui prêtent à nouveau serment à partir du 1er juin 2019 entreront dans le nouveau système, plus restrictif. S’ils continuaient à siéger, ils devraient poursuivre parfois bien plus longtemps qu’un mandat pour obtenir une pension complète. Il y a certainement des personnes concernées dans celles qui arrêtent", nous glisse une source à la Chambre des représentants.

