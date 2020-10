“Des salles d’opérations ferment, de plus en plus d’interventions sont reportées et il y a de nombreux endroits où les hospitalisations de jour ne tiennent plus”.

Ce constat, dressé par Evelyne Magerat, secrétaire permanente du syndicat CNE, peut se faire aussi bien à Bruxelles qu’à Liège et dans de multiples hôpitaux wallons. Pour le collectif “La santé en lutte” , un mouvement citoyen rassemblant aussi bien personnel soignant que personnes issues de la société civile, et désireux d’un système de santé basé sur l’humain plutôt que la rentabilité financière, la situation devient catastrophique sur le terrain, entre manque de personnel et surcharge de travail. Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise, ce mouvement qui appelle au refinancement du système de santé tire la sonnette d’alarme depuis des mois. Et aujourd’hui, face à la situation dramatique que nous traversons, leur message résonne plus que jamais.

Quels sont vos retours issus du terrain ?

(...)