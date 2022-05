Depuis trois semaines, plusieurs d’élèves de l’école spécialisée La Courte Echelle à Andrimont, en province de Liège, n’ont plus accès à leur établissement scolaire. En cause, une pénurie de conducteurs de la société Keolis, qui dépend de la Tec.

"Mon enfant ne peut plus se rendre à l’école faute de conducteurs. Cette situation concerne au moins cinq élèves qui vivent dans des quartiers mal desservis avec des parents qui travaillent et qui ne peuvent faire le trajet pour les déposer à l’école", fustige Gwennaël, papa d’un enfant de six ans.

(...)