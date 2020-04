Médecins Sans Frontière (MSF) a mis en place des équipes mobiles pour venir en aide aux maisons de repos en Belgique, à la fois pour conseiller le personnel soignant mais aussi pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19 sur les résidents et le personnel.

En Wallonie, MSF collabore avec l'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) et à Bruxelles avec Iriscare et Bruxelles Prévention et Sécurité. Ces organismes aident MSF à cibler les maisons de repos qui ont le plus de besoin d'aide. La mission a tout d'abord été mise en place à Bruxelles et vient de s'étendre à la Wallonie et à la Flandre. "On essaie de donner des conseils adaptés dans les maisons de repos", a expliqué mercredi Stéphanie Goublomme, coordinatrice du projet de MSF pour Bruxelles.

"Il y a des maisons de repos où ça se passe très bien et d'autres où la situation est plus compliquée, notamment parce qu'elles manquent actuellement de personnel mais aussi de matériel. Les questions des maisons de repos portent essentiellement sur comment bien porter le masque ou encore quand changer les gants et les masques", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse en ligne.