Le Codeco de ce mardi 11 mai sera donc bel et bien celui du déconfinement. Si la première échéance majeure arrêtée concerne la date du 9 juin, où l'Horeca pourra redémarrer ses activités y compris en intérieur et où les cinémas, salles de sport et foires peuvent enfin à nouveau accueillir du public, une deuxième échéance se profile en ce début d'été 2021.

Le 1er juillet 2021, sous réserve d'une dégradation imprévisible de la situation sanitaire et d'un taux de vaccination atteignant au moins 60% pour la population des 18+, voici les assouplissements qui attendent les Belges.