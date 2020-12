La crise sanitaire qui frappe la Belgique a contraint les maisons de repos à mettre en place des mesures restrictives. Dans une circulaire envoyée vendredi, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale insiste sur la nécessité de veiller au respect des droits individuels des aînés et de trouver un équilibre entre sécurité et bien-être.

"Je constate que dans certains établissements, les visites restent interdites et les résidents sont confinés en chambre alors que la situation sanitaire ne le justifie pas. Je rappelle que chaque maison de repos est tenue de respecter les droits individuels des patients, de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle et de garantir un environnement favorable à leur épanouissement personnel et à leur bien-être", souligne la ministre dans la circulaire.