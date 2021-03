Ce dernier a émis un avertissement de couleur jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg à partir de 05h00 mardi et ce jusqu'à 13h00 le même jour. "En fin de nuit et ce mardi matin, les chutes de neige en Ardenne pourront conduire à une accumulation d'1 à 2 cm au-dessus de 500 m d'altitude. En Hautes-Fagnes, ce cumul pourrait localement atteindre 3 ou 4 cm", précise l'IRM.