Cet événement s'est déroulé à Courcelles, près de Charleroi.

Les funérailles sont considérées comme une étape très importante dans l'optique d'un deuil. A cause de la propagation du Covid-19 et des restrictions qui en découlent, ces réunions se retrouvent fortement impactées.

A Courcelles, les proches d'un homme décédé (pour une cause différente que le coronavirus) ont décidé de braver les interdits du confinement. Ainsi, une haie d'honneur composée d'une dizaine de camions a été formée pour rendre hommage au patron d'une entreprise. Cet attroupement a été organisé par des proches du défunt qui ont expliqué leur geste au micro de RTL: "Il ne mérite pas un enterrement de la sorte. Il devait avoir un hommage énorme à sa grandeur. Mais il n'y a pas de messe et 15 personnes au cimetière. C'est affreux", a confié Arianne, proche du défunt.

"On voulait montrer que tous ses chauffeurs sont là et sont présents pour un dernier passage malgré les évènements assez difficiles pour l'instant", a ajouté Denis, proche du défunt à RTL.

Ce rassemblement toléré par la commune

Dans les conditions actuelles, cette situation peut poser question. Accepté par la commune à condition que les personnes présentes respectent les consignes sanitaires, la bourgmestre, Caroline Taquin, a compté sur le bon sens de ses habitants. ""On a fait le choix d'avoir des funérailles cadrées et organisées et le bourgmestre doit le faire respecter. La police était sur place et a veillé au bon respect des distanciations".

Dans les rues de Courcelles, des dizaines de personnes ne bougeaient pas. "L'aspect le plus pénible est de ne pas pouvoir enterrer les gens qu'on aime comme il le mérite. Moi, je ne suis pas shérif et je ne vais pas interdire à quelqu'un de se recueillir. Mais je compte vraiment sur la responsabilité de chacun", a insisté Caroline Taquin.

Dans le reportage de RTL, un rofessionnel du secteur insiste sur l'importance de continuer à suivre ces règles de confinement. "Il faut absolument stopper l'hémorragie. Les familles n'ont pas accès aux homes, aux hôpitaux. C'est très dur, c'est glacial, mais il faut que les familles soient fortes par rapport à cette situation parce que sinon ça ne sera pas un décès mais beaucoup plus"