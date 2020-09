Les médecins généralistes devront-ils se mettre en grève pour se faire entendre ? On n’en est pas encore là, mais la menace est bien réelle. Au drive-in de Lasne, où les médecins généralistes de Lasne, La Hulpe et Rixensart se relaient, du lundi au vendredi, pour soumettre la population à un test de dépistage du Covid-19, on envisage sérieusement de fermer le centre un de ces prochains jours pour que les autorités fédérales agissent enfin.