“Depuis la deuxième moitié de 2021, les prix de l’énergie ont fortement augmenté. Le coût du gaz naturel et de l’électricité a augmenté jusqu’à 2 250 euros par an pour une consommation moyenne soit 187 euros par mois. De plus on s’attend à une augmentation du prix des denrées alimentaires. En 2022, de nombreuses personnes risquent de devoir choisir entre se chauffer ou se nourrir, un choix que personne ne devrait avoir à faire surtout dans un pays prospère comme la Belgique. La situation ne pourrait pas être plus grave”, alerte en effet le réseau qui réclame des incitants fiscaux supplémentaires tels qu’une réduction d’impôt sur les dons de nourriture.

En 2021, environ 177 238 personnes ont frappé à la porte des associations affiliées à la Fédération belge des banques alimentaires, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport à 2020. En période de pic, le nombre de bénéficiaires a atteint la barre des 195 000.