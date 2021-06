Le défilé du 21 juillet est traditionnellement l'occasion de rendre hommage aux services de sécurité et de secours de notre pays, au sein des composantes civiles et militaires, comme l'armée, la police, les pompiers ou encore la protection civile. Mais, à côté de ces personnes, il en existe d'autres, des milliers de Belges, qui en donnant leur temps et par leurs actions et gestes en faveur de leur entourage, s'érigent en héros du quotidien. "Des voisins qui aident des personnes vulnérables ou malades de leur quartier, des grands-parents qui viennent en soutien là où ils le peuvent, des bénévoles qui viennent en aide de diverses façons. Toutes ces personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes, sans que cela soit remarqué par le grand public, pour venir en aide, soutenir et accompagner des proches ou des personnes dans le besoin", illustre le Palais dans un communiqué.

Tout personne qui le souhaite peut désigner son héros sur le site internet www.beheroes.be et ce, jusqu'au 9 juillet. Parmi les propositions qui seront soumises, 50 héros accompagnés de la personne qui souhaite ainsi la remercier, seront choisis pour assister à la cérémonie de la Fête nationale sur la Place des Palais. En outre, sept duos recevront également une invitation personnelle et seront reçus en audience par le Roi au palais royal en septembre, communique encore le Palais.