Andy de Schipper, le fondateur d’une aile flamande de soutien à la cause ukrainienne sur Facebook, "Steun Oekraïne", a reçu des propositions, dont il dénonce le "double sens", et qui proviennent d’hommes qui se disent enthousiasmés par l’idée d’offrir une place d’accueil à des femmes réfugiées, en provenance d’Ukraine. Les administrateurs du groupe ont reçu des propositions pour offrir ni plus ni moins que le gîte à des femmes "belles, jolies, intelligentes et attentionnées".