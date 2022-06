Ce numéro permet de solliciter une intervention des pompiers lors de situations qui ne mettent pas en danger une vie humaine. Le but est d'éviter d'encombrer les centrales d'urgence du 112. Si une vie est potentiellement en danger, c'est bien le 112 qu'il faut joindre pour une intervention d'urgence.

Le 1722 peut être joint par téléphone mais également par le guichet électronique, jugé le moyen le plus direct par le SPF Intérieur. Ce numéro n'est activé que temporairement, lorsque des intempéries sont annoncées.

L'IRM a déclenché une alerte jaune aux orages, valant lundi de 12h00 à 18h00 en Flandre, à Bruxelles ainsi que dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Il prévoit des averses potentiellement intenses et orageuses localement, avec un risque de cumuls de précipitations de plus de 10 litres par mètre carré en une heure. Des rafales allant jusqu'à 80 km/h et des grêles pourraient également tomber.