C’est la première fois de leur vie que Lola et Sacha vont manifester. Logique, vu qu’ils n’ont que… 4 ans.

Mais les jumeaux vont à la bonne école : leur papa, David, 36 ans, est conseiller communal. La motivation de cette jolie petite famille pour aller marcher pour le climat est largement soutenue par le militantisme "à gauche toute" du papa, et une pratique déjà très écoresponsable au quotidien. "Nous avons des poules pour nos déchets alimentaires et donc nos propres œufs", explique Laetitia, la maman. "Nous sensibilisons les enfants au tri des déchets, à mettre le déchet dans la bonne poubelle. Les jumeaux ont aussi chacun une gourde à remplir chaque matin et une boîte à tartines pour ne pas utiliser d’alu."

"Nous consommons plus local, via les circuits courts et avec des producteurs en direct", enchaîne le papa. "Il faut une vraie transition énergétique et écologique. Ce n’est déjà pas normal que nous ayons autant de ministres différents dans l’énergie et dans l’environnement ! Une seule personne pour ces domaines, dans un seul ministère, certes élargi, permettrait de parler d’une seule voix." Une seule voix, les jumeaux l’ont déjà, eux qui répètent leurs gammes avant d’arriver à Bruxelles Nord : "Chauds, chauds, plus chauds que le climat !" La relève est assurée.