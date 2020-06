La manifestation s'est, elle, déroulée dans le calme.

Alors que la manifestation en face du Palais de Justice de Bruxelles se terminait, des individus ont rejoint le quartier de Matonge, situé à quelques encablures seulement de la Place Poelaert, pour s'en prendre à des véhicules de police et piller des magasins de l’artère commerçante.



Les casseurs se sont notamment introduits dans plusieurs magasins de sport mais ils ont aussi vandalisé des bijouteries notamment dans la Chaussée d'Ixelles et le long du boulevard de Waterloo.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, "a donné l'orde de procéder à des arrestations et de mettre fin immédiatement aux troubles à l'ordre public" après les incidents qui ont éclaté à Matongé au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur et plus généralement contre le racisme.