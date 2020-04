Le Maroc n'a autorisé le retour en Belgique que de ressortissants belges et belgo-marocains qui étaient bloqués sur son territoire à la suite de la pandémie du coronavirus, en refusant celui de personnes ne disposant que de la citoyenneté marocaine mais résidant en Belgique, a dénoncé lundi un collectif affirmant représenter 1.500 personnes.

Ce collectif, portant le nom "Belgo-marocains bloqués au Maroc", a salué les efforts faits par le ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, et par les autorités marocaines. Les deux parties avaient annoncé le 12 avril une dérogation à la règle du non-déplacement des binationaux pour permettre le rapatriement en Belgique de Marocains résidant légalement en Belgique sur la base de trois critères humanitaires.

"Malheureusement et en milieu de semaine, nous avons eu une confirmation que les Marocains résidant légalement chez nous ne seraient pas rapatriés. L'ambassade de Belgique à Rabat a répondu à plusieurs Marocains vivant chez nous que cela ne concernerait que les Belges et Belgo-Marocains. Cette réponse a suscité l'indignation et la colère de beaucoup qui avaient envoyé un dossier à l'ambassade de Belgique à Rabat", a indiqué ce collectif dans un communiqué.

"Nous le déplorons grandement. Ces personnes doivent être aussi rapatriées et faire partie de la liste des humanitaires si elles rentrent dans les trois critères", ajoute-t-il.

Selon le collectif, les enregistrements pour le rapatriement ont été stoppés ce vendredi 17 avril par l'ambassade de Belgique à Rabat avec près de 6000 mails reçus.

"Nous apprenions ce week-end que des Belges de souche ont déjà reçu une réponse positive par email des autorités belges pour être rapatriés prochainement, là ou à l'heure d'écrire ces lignes, ce n'est le cas pour aucun Belgo-Marocain. Nous déplorons ce double traitement différencié", a-t-il conclu.