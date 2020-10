Jugé utile par l’OMS dans certaines circonstances, il est mal vu par les parents et les enseignants.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi que le port du masque serait obligatoire dans les écoles françaises pour les enfants à partir de 6 ans.

"Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants et les parents d’élèves conformément à l’avis que nous a transmis mercredi le haut conseil de santé publique", a-t-il développé. L’Hexagone rejoint ainsi d’autres pays européens qui ont fait du port du masque pour les (jeunes) enfants l’une des mesures symboliques de la lutte contre l’épidémie de Covid. C’est le cas en Grèce par exemple, où il est obligatoire dès la maternelle. Et en Italie ainsi qu’en Espagne où il est obligatoire à partir de 6 ans quand une distance de sécurité ne peut pas être respectée.