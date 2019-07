Contrairement aux idées reçues, il ne faut surtout pas mettre de l'uriner sur sa plaie. Voici donc les techniques les plus efficaces conseillées par le Centre antipoisons en cas de piqûre.

Chaque été, les vacanciers redoutent l'apparition des méduses sur les plages. Et il faut savoir qu'elles s'invitent de plus en plus souvent sur nos plages, et logiquement la fréquence de leurs piqûres augmente. La méduse possède en effet, au bout de ses tentacules, des filaments urticants qui, au contact d'un "prédateur", envoient un liquide venimeux.

(...)