Une réunion extraordinaire sera organisée ce jeudi. L’objectif : prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des agents.

Un Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) extraordinaire se tiendra ce jeudi afin de répondre aux inquiétudes des agents et proposer des solutions d’urgence. Et les attentes des 650 agents Securail du pays sont très nombreuses.

"Le problème, c’est que la SNCB a déforcé les trois grandes gares de la capitale pour affecter des agents sur la ligne vers la côte. Des agents sont affectés à Gand, Bruges, Blankenberge ou Ostende et il n’y a dès lors plus assez d’agents pour assurer la sécurité dans les gares bruxelloises. Les pickpockets et resquilleurs s’en donnent à cœur joie et ont plus de liberté pour commettre leurs méfaits", explique Philippe Dubois, permanent régional CGSP.

Présent quotidiennement sur le terrain, Mimoun El Hamouchi détaille les scènes auxquelles il est confronté. "Il y a clairement un souci au niveau du management de Securail. Les priorités de la SNCB, c’est de se concentrer sur la ponctualité des trains et la sécurité des clients. C’est très bien, mais il ne faut pas oublier que la sécurité dans les trains est évidemment liée à notre travail. Si les agents n’occupent plus le terrain et que l’on retrouve des gens qui urinent en gare, qui sont en état d’ébriété, causent des troubles à la sécurité publique, vendent de la drogue sur les quais, je ne suis pas certain qu’il s’agit d’un bon signal envoyé à la clientèle."