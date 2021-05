Alain Grignard, ancien commissaire de la police fédérale, se dit inquiet de voir des militaires apporter leur soutien à Jürgen Conings.

Cela fait désormais plus de cinq jours que le militaire Jürgen Conings est introuvable. Devenu l'homme le plus recherché de Belgique, le sympathisant d'extrême droite est considéré comme "dangereux" par les autorités et est désormais recherché à l'internationale. En plus d'avoir menacé le virologue Marc Van Ranst, le militaire aurait confié à un ami, peu avant sa disparition, vouloir cibler une mosquée dans le Limbourg.



(...)